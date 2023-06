Nuoto artistico, fine stagione pieno di medaglie per le atlete riccionesi

Sport

Riccione

| 11:54 - 05 Giugno 2023

Le atlete riccionesi.

La fine stagione del nuoto artistico riccionese frutta tante soddisfazioni e medaglie per le ragazze della Polisportiva Riccione, capitanate da Maria Grano.



Al Campionato estivo junior a Savona dello scorso 25 maggio, Anna Torroni nel Solo, si classifica 29esima, migliorandosi di 5 posizioni rispetto all'invernale. Negli esercizi obbligatori Anna si riconferma 15esima del suo anno (41esima nella classifica generale) e Viola Palmieri, nonostante l'infortunio, si piazza 72esima (10 del suo anno).



Nell'ultimo Campionato Regionale Propaganda FIN, tenutosi a Imola domenica 4 giugno, grandi emozioni nel vedere le nostre bimbe e ragazze migliorarsi tecnicamente e crescere come atlete.

Ancora una volta, le esordienti B (Berardi, Castiglioni, Dragoni, Mollica, Parma e Silvegni) centrano il podio, classificandosi terze in una gara a squadre molto competitiva. Ottimi miglioramenti anche negli esercizi di duo, dove ci aggiudichiamo una medaglia di legno con il doppio di Gloria Mollica e Greta Silvegni, ed un ottimo ottavo posto per Carolina Berardi e Alice Castiglioni, su oltre 20 esercizi in gara. Altra medaglia di legno arriva per il singolo di Alessandra Dragoni.

Bene anche le esordienti A, (Cianciosi, Conti, Grande, Latini, Pari, Trail) che si mostrano all'altezza della gara nonostante la poca esperienza, quasi tutte al loro primo anno di attività nel settore Sincro.

Per ultime ma non per importanza, le piccoline, Alesci, Banfi, Di Giovanni, Gabellini, Gaddi, Giorgetti Dall'Aglio, Pasini, Scanferla, che chiudono la loro stagione di gare migliorando la loro prestazione tecnica.



Trepidante attesa intanto a Riccione per i Campionati Italiani Assoluti di Nuoto Sincronizzato dall'8 all'11 giugno, l'ennesimo evento di altissimo spessore che si terrà allo Stadio del Nuoto.