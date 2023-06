I veicoli storici della Finanza di Rimini in mostra al Misano World Circuit

Attualità

Misano Adriatico

| 09:49 - 05 Giugno 2023

La Finanza in mostra.

In occasione del round dell'Emilia Romagna del FIM Superbike World Championship 2023, svoltosi presso il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” dal 2 al 4 giugno, dopo la partecipazione del Comandante Provinciale di Rimini al Media Event del 1 giugno, la Guardia di Finanza è stata presente, per la prima volta in assoluto, con un proprio stand nel quale sono state esposte tre motociclette d'epoca appartenenti alla "Raccolta veicoli storici" del Museo Storico del Corpo.



In particolare, l'Ente museale ha messo a disposizione:



- la Moto Guzzi 500 Falcone Sport, impiegata principalmente nella lotta al contrabbando lungo l'arco alpino grazie al collaudato e potente monocilindro orizzontale della casa di Mandello del Lario;



- la Moto Morini Corsaro 125 “Testa Piatta”, replica fedele del modello con cui il “Gruppo Sportivo Motociclistico Fiamme Gialle" partecipò nel 1971 alla "Sei giorni internazionale" dell'Isola di Man, conquistando ben 4 medaglie d'oro;



- la Moto Guzzi V7, in uso al Reparto "Scorta Valori" - antesignano degli odierni Reparti AT-P.I. - incaricato di vigilare e scortare i furgoni portavalori della Banca d'Italia, e impiegate quali apripista dei convogli scortati dagli automezzi del Corpo nelle trafficate strade cittadine.



Nell'occasione è stata inoltre esposta una delle 50 Land Rover Defender recentemente assegnate alla Guardia di Finanza - primo Corpo di Polizia ad adottarla nel nostro Paese - per le missioni di soccorso in montagna nonché per le operazioni di protezione civile e di tutela ambientale gestite dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Proprio tre di questi mezzi, dotati di verricello elettrico con forza di trazione massima di 4.536 kg e cavo di 24 metri, sono stati recentemente impiegati nei soccorsi e nelle operazioni antisciacallaggio effettuate nelle Province di Rimini e Ravenna, all'indomani dell'evento alluvionale che ha colpito la zona.