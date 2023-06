Il Tennis Club Viserba vince 4-2 sui campi della Torres Sassari

Sport

Rimini

| 09:48 - 05 Giugno 2023

E' stato un turno davvero incredibile per il Tennis Club Viserba che nella 5° giornata del campionato di B1 maschile ha superato a domicilio per 4-2 la Torres Tennis “E' Ambiente” di Sassari, centrando così il primo successo stagionale.

Giornata condizionata dal maltempo, la forte pioggia ha costretto il giudice arbitro a spostare il match indoor, ma si è giocato su un campo solo e quindi i tempi si sono molto dilatati, anche perché i singoli incontri si sono rivelati molto equilibrati e combattuti. Per la cronaca il confronto è durato due giorni, iniziato la domenica alle 10 e terminato il lunedì all'una di notte.

Sardi sul 2-0 grazie alle vittorie di Valerio Perruzza su Alberto Bronzetti, che ha giocato un match molto brillante e non ha saputo concretizzare un break di vantaggio (4-2) nel terzo set, stessa cosa per Filippo Di Perna contro Matteo Mura. Il giocatore imolese è stato avanti di un break nel terzo set prima di subire la rimonta dell'avversario. A questo punto inizia la reazione del Tc Viserba che si aggiudica il confronto dei numeri 1 grazie ad un super Manuel Mazza che supera al 3° lo spagnolo Barroso Campos ed un eroico Diego Zanni che la spunta al tie-break del terzo set su Andrea Cherchi. Decidono i doppi, nel primo Di Perna in coppia con Alessandro Canini la spuntano per 11-9 al 3°, nel secondo Mazza-Bronzetti completano il capolavoro.

I parziali: Valerio Perruzza (2.2)-Alberto Bronzetti (2.3) 6-2, 3-6, 6-4, Matteo Mura (2.6)-Filippo Di Perna (2.5) 6-2, 3-6, 7-5, Manuel Mazza (2.1)-Alberto Barroso Campos (2.1) 0-6, 6-1, 6-4, Diego Zanni (2.6)-Andrea Cherchi (2.6) 6-4, 6-7 (1), 7-6 (2). Doppi: Di Perna-Canini b. Mura-Sarais 6-4, 1-6, 11-9, Mazza-Bronzetti b. Torroni-Barroso 7-5, 7-5.

Domenica prossima (dalle 10) si torna a giocare in casa: nel match valido per la sesta giornata del quinto girone il Club riminese affronta il Circolo Tennis San Giorgio del Sannio. La squadra campana può schierare il 2.2 Aleksandre Metreveli, i 2.5 Daniele ed Antonio Pepe ed il 2.6 Luciano Barbarino.