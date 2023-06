Pole Dance, Mirella de Donato conquista il bronzo ai campionati italiani

Sport

09:29 - 05 Giugno 2023

Mirella De Donato.

Dopo il titolo nazionale nel Pole Sport agli Italiani Ipsf Over 50 Elite (International Pole Sport Federation) di Roma nello scorso aprile, è arrivata un'altra medaglia per Mirella De Donato, poler riccionese dell'Acropole Gym Studio. E' un bronzo conquistato agli Italiani della POSA (Pole Sports & Art Federation) tenutisi nel centro sportivo Corticelli di Bologna sabato 3 e domenica 4 giugno.







Un risultato che non soddisfa appieno la combattiva atleta della Perla Verde. "Non ho disputato la migliore delle mie gare – spiega Mirella. – Ho completato tutte le figure previste nella routine tranne l'ultima perché sono scivolata e ho messo un piede a terra. A mia parziale scusante va detto che nel palazzetto faceva molto caldo e umido e il palo era oltremodo scivoloso. Ho preso meno punti di quanto mi aspettassi per l'esecuzione artistica, forse perché non sono riuscita a modificare perfettamente la routine di gara del mio pezzo "Guerriera Vichinga" che era stato pensato per i codici di gara Ipsf e non per quelli della POSA. Anche l'esecuzione non è stata impeccabile. Sinceramente, prima della competizione speravo in un secondo posto dietro a Fabrizia Roccati che, come al solito, ha meritatamente vinto. Di buono c'è che il terzo posto mi consente di essere convocata sia per gli Europei di Pole Sport POSA che si terranno sempre al palazzetto Corticelli di Bologna dal 23 al 25 giugno; sia per i mondiali di fine novembre in Finlandia. Mi piace l'idea di rimettermi subito in gioco per tentare di migliorare la mia performance e, chissà, puntare a una medaglia anche in campo continentale".