Rimini Wellness 2023: grande successo e numeri record per la manifestazione del benessere

Attualità

Rimini

| 06:44 - 05 Giugno 2023

RiminiWelless 2023.

Rimini Wellness 2023 è stato un grande successo con numeri eccezionali, simili a quelli pre-pandemia. L'evento ha registrato oltre 1.500 ore di allenamento, 200 appuntamenti in 28 padiglioni, coprendo un'area totale di 170.000 metri quadrati. Hanno partecipato delegazioni provenienti da 70 Paesi e 300 marchi espositori. Il RiminiWellness Off ha presentato 240 eventi.



L'edizione di quest'anno ha riaffermato il ruolo di RiminiWellness come punto di riferimento per l'industria del fitness e del benessere. Il formato rinnovato e la sua natura professionale e dedicata agli appassionati hanno attratto un grande pubblico, raggiungendo un successo comparabile al 2019.



RiminiWellness ha rigenerato la fiducia nel settore, promuovendo una crescita robusta del mercato. Gli Stati Generali del Fitness e del Wellness hanno fornito un'ampia visione del settore, mentre Hyrox ha lanciato nuove tendenze. L'evento ha anche incoraggiato stili di vita sani con allenamenti personalizzati e un'attenzione crescente per l'alimentazione equilibrata.



I media hanno svolto un ruolo significativo nell'evento, con 270 milioni di contatti e una forte presenza sui social media. RiminiWellness è diventato il simbolo dell'apertura della stagione estiva, offrendo un'opportunità di rinascita dopo le recenti tragedie naturali. Celebrità dello sport e dello spettacolo hanno partecipato all'evento, tra cui Filippo Magnini, Beto Perez, Andrea Presti, Giulia Calcaterra e Rocco Siffredi.