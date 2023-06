Intenso lavoro per le forze dell'ordine durante il primo weekend estivo

Attualità

Rimini

| 23:12 - 04 Giugno 2023

Archivio.

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un intenso lavoro per le forze dell'ordine nella provincia di Rimini. Nel primo fine settimana dell'estate, che ha visto affluire migliaia di turisti sulla riviera, si sono tenuti importanti eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Dal 1 al 4 giugno si è svolto il Rimini Wellness presso il quartiere fieristico, seguito dai due concerti di Vasco Rossi l'1 e il 2 giugno, e infine dal Fim Superbike dal 2 al 4 giugno a Misano Adriatico. Tali eventi hanno attirato decine di migliaia di appassionati nella provincia. Tuttavia, non solo persone desiderose di divertirsi si sono presentate, ma anche individui con intenti illeciti.

Durante questi giorni, le forze dell'ordine di tutte le articolazioni della Polizia di Stato hanno lavorato incessantemente per garantire la sicurezza dei turisti e di tutti coloro che hanno affollato la riviera per partecipare agli eventi. È importante notare che, nonostante l'inizio promettente della stagione turistica, il personale di rinforzo non è ancora arrivato. Sarà soltanto a partire dai primi giorni di luglio, quando la stagione sarà già in pieno svolgimento, che saranno operativi i rinforzi estivi. Ciò ha posto un notevole onere sulle volanti e sui servizi di Ordine Pubblico, che hanno dovuto affrontare un elevato numero di chiamate di emergenza al numero 112. Nonostante ciò, grazie allo spirito di sacrificio che contraddistingue da sempre la Polizia di Stato, gli eventi si sono svolti senza particolari incidenti.

Il Sap desidera esprimere il suo ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato riminese che hanno lavorato instancabilmente durante queste festività, consentendo a coloro che hanno scelto la riviera, in questo momento delicato per la Romagna, di trascorrere alcuni giorni di vacanza in sicurezza. Il sindacato si auspica che sia possibile prolungare la permanenza del personale di rinforzo nel periodo compreso tra i primi giorni di giugno e metà settembre, nonché stabilizzare il personale aggregato per compensare i numerosi pensionamenti previsti nei prossimi anni, stimati intorno alle 80 unità nella sola provincia di Rimini.