Volley C femminile, Emanuel Riviera ko a Massa Lombarda in gara1 di finale (3-1)

| 19:02 - 04 Giugno 2023

Massa Lombarda vince gara1 della finale playoff contro l'Emanuel Riviera per 3-1 (29-31; 25-17; 25-18; 25-21).

Da parte delle padrone di casa i coach Morigi e Bonaccorso delineano in posto 1 Rapisarda, a seguire Spada, Verlicchi, Domenichini, Galassi e Raggi, libero Ricci. Bazzocchi e Briganti controbattono con Magi, seguono in prima linea Sangoi, Morelli, Morettini e concludono la retrovia con Orsi e Catalano, libero Fabbri.

Nel frastuono più totale si inizia a giocare con le due squadre che si bilanciano dopo un tentativo iniziale di Massa a staccarsi subito (3-7). Il Riviera non molla e recupera. Si procede in modo altalenante ma nessuna delle due contendenti riesce a dare il colpo finale. Bazzocchi, nell'arco del set, ruota le sue ragazze inserendo Marconato, Del Rosso e Pasolini. Rimini stacca di tre punti sul finale (23 a 20), ma Massa a conferma che ha vinto il suo girone meritatamente, si riporta sotto (23 a 22). Poi l'adrenalina sale e prima una e poi l'altra passano a condurre col definitivo colpo delle ospiti che siglano il 31° punto portando a casa il set.

La tensione sale e le ragazze di Bazzocchi pagano lo scotto perdendo il successivo set pur tentando una improbabile rimonta. Nel terzo e quarto parziale è Massa che comanda, ma Rimini rimane sempre incollata fino ai due terzi dei set, dopo di che cede e lascia spazio e vittoria alle ravennati.

Cosa a fatto la differenza fra le due squadre? Non tanto il gioco (non brillantissimo né da una parte, né dall'altra), ma gli errori: il Riviera commette 22 falli in battuta e 21 errori (anche banali) in attacco e questi numeri hanno fatto la differenza.

Ora ci si “preparerà” per il ritorno di mercoledì 7 con eventuale bella il sabato 10. Raccomandando la massima sportività e tranquillità a tutti, Rimini accoglierà Massa, dunque, mercoledì 7 con inizio gara alle 21:00 alla Casa del volley.



EMANUEL RIVIERA: Catalano 2, Morelli 16, Morettini 9, Magi 4, Pasolini 2, Sangoi 11, Marconato 4, Del Rosso, Libero Fabbri. N.E.: Fiorucci, Moras, Forlani



NOTE: Ace: Rimini 6 – Massa 4. B.s.: Rimini 22 – Massa 11. Muri: Rimini 9 – Massa 7. Errori: Rimini 24 – Massa 18. Attacchi punto: Rimini 43 – Massa 42. Rimini: ricezione 77% - Attacco 32%



Arbitri: Massone e Poli di Bologna