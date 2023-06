Assessore regionale Felicori in visita a Sant'Agata Feltria, occhi puntati sul teatro Mariani

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 18:33 - 04 Giugno 2023



Giovedì 1 giugno l'assessore regionale alla cultura dell' Emilia Romagna Mauro Felicori ha fatto visita al Comune di Sant'Agata Feltria, accompagnato dalla consigliera regionale Nadia Rossi e da Gianni Cottafavi, responsabile attività culturali, economia della cultura e giovani.



L'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Goffredo Polidori e dall'assessore Emanuel Peruzzi, ha guidato la delegazione regionale presso il Teatro Angelo Mariani, la mostra archeologica e la Rocca delle Fiabe. Era presente anche il presidente pro loco Stefano Lidoni.



La visita di Felicori è stata l'occasione per aprire un confronto proprio sul trecentesimo anniversario del teatro e sui bandi regionali che verranno pubblicati nei prossimi mesi e che riguarderanno i musei. "Ringraziamo il comitato che gestisce il teatro e la proloco per la disponibilità dimostrata durante la visita istituzionale", scrive l'amministrazione comunale in una nota.