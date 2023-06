Meteo: inizio giugno nel segno della variabilità, specie nell'entroterra

Attualità

| 18:27 - 04 Giugno 2023

Foto Marco Benzi.





L'alta pressione non riesce a stabilirsi sul bacino del Mediterraneo dunque avremo ancora spiccata variabilità ad inizio settimana.





a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 4/06/2023 ore 17:00



Lunedì 5 Giugno



Stato del cielo e precipitazioni: parzialmente nuvoloso già dal mattino poi nel corso del pomeriggio probabili rovesci e temporali in sviluppo sui rilievi ed in sconfinamento fin su pianura e costa. Fenomeni assenti in serata.

Temperature: minime comprese tra +11 e +16 gradi. Massime in calo comprese tra +22 e +25 gradi.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media

Avvisi: allerta arancione per criticità idraulica, gialla per temporali.



Martedì 6 Giugno



Stato del cielo e precipitazioni: al mattino da poco nuvoloso a nuvoloso. Generale aumento della nuvolosità nel pomeriggio con rovesci, localmente temporaleschi nelle zone di entroterra in movimento verso valle, bassa probabilità di coinvolgimento di pianura e costa. Stabile in serata.

Temperature: minime comprese tra +13 e +17 gradi. Massime in calo comprese tra +22 e +25 gradi.

Venti: deboli e variabili

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-bassa.

Mercoledì 7 Giugno

Stato del cielo e precipitazioni: poco nuvoloso al mattino. Fino a molto nuvoloso nel pomeriggio con rovesci e temporali sulle zone di entroterra in sconfinamento fin sulle pianure, possibili residui fenomeni in costa nel tardo pomeriggio. Migliora in serata.

Temperature: minime comprese tra +13 e +17 gradi. Massime in calo comprese tra +22 e +26 gradi.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA la seconda parte di settimana vedrà un graduale miglioramento con giornate maggiormente soleggiate e instabilità limitata all'entroterra. Temperature senza variazioni di rilievo ed in linea con le medie del periodo. Da valutare la giornata di Domenica 11 Giugno.



