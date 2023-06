Segnalazione del lettore: 'Motorino abbandonato da un mese non ancora rimosso' In via del Marinaio a San Giuliano

Attualità Rimini | 17:00 - 04 Giugno 2023

Un nostro lettore segnala a San Giuliano, in via del Marinaio, all'altezza del civico 19: "Motorino abbandonato segnalato da circa un mese ma ancora in attesa di rimozione da parte delle autorità comunali".





