Calcio giovanile, Under 15: Rimini-Cesena 0-2 nell'andata della semifinale playoff

| 14:26 - 04 Giugno 2023

Nellas partita di andata della semifinale del campionato Nazionale Under 15 di serie C, il Rimini è stato battuto per 2-0 dal Cesena campione d'Italia guidato dal tecnico riminese Lorenzo Magi. Una rete per tempo, la prima nei primi 10 minuti di gioco ad opera di Tonti e la seconda nei minuti finali di Moretti.

La partita si è giocata sul campo di Rivazzurra davanti ad un pubblco numeroso, che ha seguito con pasione il match che è stato assai combattuto e alla presenza di numerosi addetti ai lavori (il marcatore della prima rete, Tonti, è nel mirino dell'Inter). Il ritorno tra sette giorni in casa del Cesena, a Villa Silvia (ore 11). Nei due precedenti confronti in campionato i bianconeri avevano battuto il Rimini 3-0 in trasferta e 4-0 in casa.

Nell'altra semifinale la Juve Stabia ha piegato 1-0 la Feralpi Salò con rete di Soprano.