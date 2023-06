Rimini, bici si immette sulla via Destra del Porto e si scontra con uno scooter

Cronaca

Rimini

| 14:18 - 04 Giugno 2023

La bicicletta incidentata.



Incidente stradale oggi (domenica 4 giugno), intorno alle 13.30, in via Destra del Porto a Rimini. I coinvolti nel sinistro sono un 50enne di nazionalità tunisina, in sella a una bicicletta, e una ragazza, che viaggiava invece in sella a uno scooter. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'uomo è sbucato da via Spica e si è immesso sulla via Destra del Porto, scontrandosi poi con lo scooter. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale, intervenuta assieme al personale del 118. Ad avere la peggio è stato il 50enne, ricoverato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. La donna invece è stata trasportata in codice 2 all'ospedale Infermi di Rimini.