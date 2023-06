Novafeltria, alla Sagra in due serate 'polverizzati' oltre 2000 cascioni

Attualità

Novafeltria

| 14:07 - 04 Giugno 2023

Sagra del cascione a Novafeltria PH PAOLA DORE.





Prosegue oggi (domenica 4 giugno) a Novafeltria la Sagra del Cascione, che ha registrato un notevole afflusso di persone. E ovviamente il cascione è stato l'indiscusso protagonista: nelle prime due giornate (venerdì 2 e sabato 3 giugno) sono stati 2300 quelli venduti. A fare la parte del leone il cascione alle erbe e quello fritto. Al di là dei numeri, per rendersi conto del successo è sufficiente vedere le istantanee della piazza Vittorio Emanuele, con lunghe file per raggiungere gli stand. Ma oltre ai cascioni anche le tagliatelle di Sartiano hanno come sempre rispettato le aspettative, con oltre 300 piatti serviti in due serate.



I volontari della Pro Loco hanno lavorato febbrilmente per organizzare l'edizione 2023 della Sagra. C'è ancora una giornata di divertimento, ma si può già tracciare un bilancio più che positivo. I visitatori come detto sono stati numerosi, ma soprattutto provenienti anche da Rimini, Santarcangelo, dal cesenate. "Finora sta andando benissimo, meglio delle prime edizioni", evidenzia Italo Fabbri, presidente dalla pro loco.



Venerdì (2 giugno) Edmondo Comandini con la sua orchestra ha fatto scatenare la piazza Vittorio Emanuele con il liscio romagnolo, la musica leggera italiana e i grandi classici della canzone d'autore. "Dalle 18 sono iniziati i balli, terminati alla mezzanotte", evidenzia Paola Dore, una delle volontarie impegnate in prima fila. La festa è poi proseguita sabato (3 giugno) con il dj set di Enrico il Pazzo.



Ma quest'anno la Sagra del cascione ha avuto tanti momenti dedicati ai più piccoli. "A differenza degli altri anni abbiamo voluto organizzare i pomeriggi pensando ai bambini, con laboratori specifici", spiega Paola Dore. Oggi (domenica 4 giugno) uno speciale cooking show per i bambini della scuola elementare dell'Istituto Comprensivo Angelo Battelli. Paola Dore ha disegnato le grafiche della "parananze" e dei cappellini, i bambini impareranno a fare i cascioni: "Ci sembra giusto tramandare la passione per la pasta fatta in casa e per la cucina tradizionale". Per i bambini della scuola dell'infanzia invece un laboratorio stile "Art Attack", con l'obiettivo di realizzare tovagliette personalizzate. Anche i ragazzini delle scuole medie di Novafeltria e Pietracuta sono stati coinvolti con una particolare contest, obiettivo ideare il logo per la prossima Sagra del Cascione. Oggi le premiazioni con le votazioni della giuria formata da Lidia e Laura Masi, Anna Bischi, "Patton" Fraternali, Antonio Toni, Lia Alessandrini, Filiberto Piva, Claudio Luchetti e Ginetta Bianchi.



Infine, per i più piccoli, ha registrato entusiasmo e partecipazione la "Cascionaccia", la nuova caccia al tesoro che ha visto la partecipazione di 70 bimbi, divisi in due turni di gioco, con la sfida tra la squadra "Cascione alle erbe" e la squadra "Cascione pomodoro e mozzarella". Il centro storico di Novafeltria è stato davvero animato e movimentato per tutto il pomeriggio del 2 giugno.