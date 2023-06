Novafeltria, le giovani ginnaste della Power Fil in evidenza nelle finali Opes

Sport

Novafeltria

| 13:19 - 04 Giugno 2023

Alcuni momenti della trasferta campana per le ragazze della Power Fil.





La Power Fil Fitness Club di Novafeltria in evidenza a Pomigliano D'Arco, durante le finali Opes di ginnastica artistica, tenutesi venerdì e sabato (2-3 giugno), con la partecipazione di oltre 400 partecipanti.



Una delegazione di trenta allieve della palestra di Lorenza Celli, coach delle ragazze insieme a Lucrezia Borgia, si è contraddistinta anche quest'anno, nell'importante manifestazione ginnica, portando a casa tutti i podi.



Lorenza Celli ringrazia "l'ente nazionale Opes Ginnastiche per aver dedicato la gara Nazionale Italiana agli eventi accaduti nei giorni scorsi in Emilia Romagna" e "tutti i genitori supporter che si sono contraddistinti per il tifo organizzato, ricevendo i complimenti di tutti gli organizzatori del Palazzetto dello Sport di Pomignano". Un applauso alle ragazze, che partite da una piccola realtà come Novafeltria, sono riuscite a distinguersi tra oltre 400 partecipanti.