Dal ristorante alla bottega di prodotti a km 0: la Madia riapre e amplia il suo staff



Verucchio

13:06 - 04 Giugno 2023





Dopo qualche mese a singhiozzo, giovedì scorso è tornata infatti a pieno regimi "La Madia - Vini e affino", in Piazza Malatesta di Verucchio, la bottega di prodotti del territorio con somministrazione e degustazione nelle eleganti grotte malatestiana.



“Quando l'abbiamo aperta, qualche anno fa, l'abbiamo pensata appunto come un'antica madia che si schiude dall'ingresso sulla piazza facendo scoprire un mondo di ricchezze enogastronomiche a Km 0 e non solo: salumi e verdure della nostra azienda agricola Il Doccio che chiude il cerchio sulla filiera di famiglia che ha per gemma il Ristorante La Rocca, ma anche chicche dal resto d'Italia. Su tutti i formaggi di Cau e Spada, proposti non solo nell'ampia ‘carta' dei produttori, ma anche in una doppia versione (il ‘Franzkin' e il ‘Malatestino') affinata in una barrique nel pozzo malatestiano nella grande grotta medievale”, spiegano Michele Andruccioli e la figlia Mirea, che ne cura in prima persona il rilancio: “Le difficoltà a reperire personale qualificato nel settore sono purtroppo note a tutti e generalizzate, per fortuna da giovedì sono con noi due nuove figure che lo sono per aver gestito in prima persona un ristorante in un caso e avervi fatto servizio nell'altro. Due donne che si sono lanciate in questa avventura con grande entusiasmo. Si riparte a pieno regime quindi, procederemo a breve alla richiesta per il suolo pubblico esterno e ora che arriva il caldo siamo pronti ad affiancare l'attività tradizionale con aperitivi e spesa di qualità, le degustazioni interne ed esterne".