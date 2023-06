Tanta solidarietà per le popolazioni alluvionate: in dieci giorni raccolti 37 milioni di euro

Attualità

| 12:59 - 04 Giugno 2023

A margine di un incontro organizzato a Bologna dall'Anpi, per una giornata di solidarietà attiva a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, il presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini ha ringraziato per le tante donazioni pervenute al conto corrente aperto dalla Regione Emilia Romagna. Ieri (sabato 3 giugno) è stata superata la cifra di 37,5 milioni di euro. "Un numero impressionante - ha detto Bonaccini - c'è chi come la Ferrari versa 1 milione di euro, ma c'è stato anche il pensionato in difficoltà che ha versato due euro". Bonaccini ha rinnovato l'invito a venire in vacanza in Romagna, sottolineando che si tratti di un modo per aiutare concretamente il territorio.