Arrestato straniero violento a Rimini: danneggiamento, resistenza e spaccio di droga

Cronaca

Rimini

| 12:37 - 04 Giugno 2023

Foto di repertorio.

Elude al controllo degli agenti, fugge a piedi e, una volta bloccato, li aggredisce a testate e morsi: è finito così in manette un 32 di origini straniere per i reati di danneggiamento, resistenza e spaccio. L'uomo si trovava con un amico in zona San Giuliano, una Volante ha effettuato un normale controllo chiedendo loro i documenti, a quel punto il 32enne si è dato alla fuga. Inseguito dagli operatori, raggiunto e bloccato, si è mostrato subito reticente e violento e, nel tentativo di sfuggire alla presa, non ha esitato a mordere gli agenti e prenderli a testate. Ha continuato poi anche nell'auto di servizio e con un calcio ha spaccato il vetro laterale dello sportello: è stato necessario nuovamente bloccarlo.

Arrivati in Questura, da un accurato controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di 3 dosi di eroina e di circa 2 grammi di hashish occultate all'interno delle tasche del pantalone, successivamente poste sotto sequestro. Per i colpi ricevuti, i due poliziotti feriti sono stati medicati in Pronto Soccorso e per il 32enne si sono aperte le porte del carcere in attesa del processo.