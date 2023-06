Incidente al semaforo nella notte, scontro tra due auto sulla Marecchiese

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 12:33 - 04 Giugno 2023

Il luogo dell'incidente.

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, intorno alla mezzanotte, lungo la strada statale Marecchiese, precisamente all'incrocio con San Martino dei Mulini, tra via Marecchiese e la SP49. Due veicoli, una Ford Focus e un'Audi, sono entrati in collisione in prossimità del semaforo. Le cause dello scontro sono attualmente oggetto di indagine. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Rimini e il personale sanitario, che ha fornito le prime cure alle persone coinvolte. Sono stati attivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Santarcangelo.