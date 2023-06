Avanzano i cantieri sulla Statale 16: ecco le modifiche alla circolazione previste da Autostrade per l'Italia

Attualità

Rimini

| 11:26 - 04 Giugno 2023

Lavori sulla Statale 16.

Inizia da mercoledì - 7 giugno - una nuova fase di lavori per l'avanzamento dei cantieri sulla statale 16. Diverse operazioni di completamento, ammodernamento e potenziamento della sede stradale, previste da Autostrade per l'Italia, che per essere eseguite necessitano di alcune modifiche alla circolazione stradale.



A partire dal prossimo mercoledì, per circa 5 settimane, la Statale 16 sarà percorribile ad una sola corsia per ogni senso di marcia, nel tratto che va dalla rotonda Montescudo/Coriano, fino al sottopasso di via Rodriguez. I lavori prevedono anche - per 2 notti della prossima settimana - un'interruzione della circolazione stradale più incisiva, con percorsi alternativi.

La prima interruzione si riferisce ad una chiusura totale al traffico, per entrambi i sensi di marcia delle SS16, prevista nella sola notte di giovedì 8 giugno, nel tratto che va dalla rotatoria delle Befane, fino a rotonda Montescudo/Coriano.

La seconda chiusura, prevista nella notte successiva del 9 giugno, riguarda solo gli accessi alla rotatoria Montescudo/Coriano, che saranno inibiti, mentre resta garantito il passaggio sulla Statale 16.



Queste limitazioni alla circolazione si rendono necessarie per consentire diverse tipologie di interventi, che in particolare si riferiscono alla rimozione delle barriere ‘new jersey', alla posa dei nuovi guard-rail e alla riqualificazione del nuovo manto stradale. La presenza del cantiere sulla sede stradale, nel tratto tra la rotonda Montescudo/Coriano e il sottopasso di via Rodriguez inizierà la mattina di mercoledì 7 giugno, e durerà fino al 14 luglio. I lavori comportano il restringimento della carreggiata della statale 16, con conseguente chiusura al traffico delle corsie di destra in entrambe le direzioni. Rimane sempre garantita la circolazione in entrambi i sensi di marcia sulle corsie centrali, che restano libere dalle operazioni. Inibito invece l'accesso da via Rodriguez nella statale 16 in direzione nord.In questa zona, tra non molto Autostrada per l'Italia dovrà comunicare la data prevista per l'apertura del sottopasso cicolpedonale, che si sta ultimando all'altezza della rotonda Montescudo/Coriano.



Chiusura notturna 8 giugno dalle ore 20



Per consentire invece la riqualificazione del nuovo tappeto d'asfalto è necessaria una chiusura totale al traffico sulla SS16 per una notte, che inizierà dalle ore 20 di giovedì 8 giugno fino alle ore 7 di venerdì 9. In questo caso il tratto della statale interessato è più ampio e si riferisce ad una chiusura in ambo i sensi di marcia che - per la direzione ‘Ravenna' - inizia dalla rotatoria delle Befane, fino a quella dell'intersezione con la rotonda Montescudo/Coriano. Mentre - per la direzione ‘Riccione' - va dalla rotonda Montescudo/Coriano fino alla sottopasso di via Rodriguez. Resta quindi sempre accessibile il ramo di immissione dalla SS16 nella via Montescudo e quello che dalla via Rodriguez consente di rientrare nella SS16 in direzione sud.



Chiusura notturna 9 giugno dalle ore 20



Nelle ore notturne del 9 giugno invece (a partire dalle ore 20, fino alle 7 di sabato 10) per le stesse necessità di riqualificazione del manto stradale, saranno inibiti tutti gli accessi a mare e a monte della rotatoria Montescudo/Coriano, mentre invece la Statale sarà percorribile, sempre in una sola corsia per entrambi i sensi di marcia. Anche in quanto caso resta sempre accessibile il ramo di immissione dalla SS16 nella via Montescudo e quello che dalla via Rodriguez consente di rientrare nella SS16 in direzione sud.



Percorsi alternativi previsti nelle ore notturne di giovedì 8 e venerdì 9 giugno



Per i conducenti che percorrono la statale 16 in direzione sud, da Ravenna verso Riccione, giunti alla rotonda Montescudo/Coriano, è prevista la svolta a destra nella via Montescudo, poi a sinistra nella via Metauro e di nuovo a destra nella via Coriano, fino alla rotonda del ‘Colosseo'. Da li - per proseguire in direzione sud sulla statale 16 - è possibile prendere la terza uscita della rotatoria, imboccando la via Rodriguez e poi il ramo di accesso alla Statale 16 all'altezza del sottopasso.



Per coloro invece che percorrono la statale 16 da Riccione verso Ravenna è prevista l'uscita dalla Statale 16 alla rotonda delle ‘Befane', con svolta a destra sulla via Flaminia. Dalla via Flaminia dritto fino alla rotonda con via Carlo Alberto dalla Chiesa e la svolta a sinistra per proseguire su questa via. Di seguito via della Repubblica e via Euterpe, fino a via della Fiera, dalla quale proseguendo in direzione monte, è possibile ricollegarsi alla rotatoria con la statale 16. Da lì la svolta a destra, per chi deve procedere verso nord, oppure a sinistra per chi deve prendere l'autostrada o procedere sulla statale Rimini-San Marino.

Anche per i conducenti che provengono da via Flaminia Conca in direzione monte e da via Coriano/Montescudo in direzione mare, sono previsti percorsi alternativi, dato che la rotonda Montescudo/Coriano non sarà accessibile. I primi dovranno portarsi infatti sempre sull'asse Flamina/Euterpe/Fiera, per raggiungere le rotatorie Befane (direzione sud) e Via della Fiera (direzione nord). Mentre i secondi dovranno ricondursi a questo asse attraverso il sottopasso via Rodriguez per andare verso nord, oppure immettersi nel raccordo sulla SS16, per procedere verso sud.

Percorsi alternativi che in parte si ripropongono anche nella notte successiva - dalle ore 20 di venerdì 9 giugno - quando la statale 16 sarà percorribile, sempre in una sola corsia per entrambi i sensi di marcia, ma saranno inibiti tutti gli accessi a mare e a monte della rotatoria Montescudo/Coriano.