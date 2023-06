Lions Club Ariminus Montefeltro, cambio al vertice: ecco il nuovo presidente

Attualità

Novafeltria

09:56 - 04 Giugno 2023





Giovedì (1 giugno) il ristorante Due Torri di Poggio Torriana si è svolta la 40^ Charter Night del Lions Club Ariminus Montefeltro, aperta con il consueto suono di campana utilizzando il martelletto, donato dalla famiglia, del Dott. Ireneo Luchetti, Socio Fondatore e già Presidente del Club. La serata si è svolta all'insegna dell'amicizia e della condivisione.



Dopo il passaggio delle consegne dall'attuale Presidente Gianluca Zucchi al nuovo Presidente Daniele Dell'Omo, in carica dal 1° luglio, i Soci del Club Ariminus Montefeltro hanno realizzato un service a favore delle vicine popolazioni alluvionate, consegnando un contributo a Guido Rosi Bernardini, Presidente del Lions Club di Lugo, che si è attivato per le necessità più urgenti. Guido Rosi Bernardini ha raccontato l'esperienza, vissuta anche personalmente, dei giorni dell'alluvione che ha improvvisamente sconvolto la vita quotidiana di tanti amici.



Durante l'incontro è stata inoltre illustrata l'attività svolta dal Club durante il trascorso anno sociale ed è stata presentata l'anteprima del programma del prossimo anno sociale. Gianfranco Di Luca, Tesoriere e Socio Fondatore, ha consegnato ad Ilaria Lucchetti il nuovo gagliardetto del Club, come segno di continuità della partecipazione del padre Ireneo alla vita associativa. La serata è stata allietata anche dall'ingresso del un nuovo Socio Daniele Fagnani.