Colpo alla baby gang: arrestati due giovani stranieri per rapina e furto in stazione a Riccione

Riccione

| 09:26 - 04 Giugno 2023

La stazione di Riccione, foto di repertorio.



Venerdì mattina (2 giugno) i Carabinieri hanno fermato un maggiorenne e un minorenne di origine nordafricana, il primo arrestato, il secondo denunciato, in relazione alla rapina aggravata subita da un 19enne e al furto aggravato di cui è stato vittima un 68enne.



Due colpi dallo stesso modus operandi: le vittime sono state avvicinate da un gruppo di giovani malviventi, in zona stazione ferroviaria a Riccione, minacciate con un coltello e derubate.



I Carabinieri hanno immediatamente agito in seguito alle segnalazioni e hanno identificato i sospetti, descritti dalle vittime. I due individui hanno tentato di fuggire, ma sono stati arrestati. Il maggiorenne è stato condotto in carcere, mentre il minorenne è stato denunciato in stato di libertà e affidato ai suoi genitori. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri membri del gruppo coinvolti nei fatti.