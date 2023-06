Novafeltria: colpo di sonno e poi il frontale sulla Marecchiese. Due feriti lievi

Cronaca

Novafeltria

09:09 - 04 Giugno 2023

Una delle due auto incidentate.

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 8 di domenica 4 giugno sulla Marecchiese, di fronte al distributore Tamoil a Novafeltria. La causa potrebbe essere un malore o un colpo di sonno.



Nel frontale, una Fiat Punto ha deviato dalla sua corsia finendo inevitabilmente contro un fiorino che procedeva in direzione opposta. Fortunatamente, i due conducenti feriti, un 20enne sammarinese e un 70enne del luogo, hanno riportato lesioni non gravi. Sono stati prontamente trasportati all'ospedale di Novafeltria per ricevere le cure necessarie.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e determinare le dinamiche dell'evento. La situazione è stata gestita con tempestività al fine di garantire la sicurezza stradale e l'assistenza adeguata agli interessati.