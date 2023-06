Violenta lite con bottiglie rotte davanti alla stazione, due uomini ubriachi feriti

Cronaca

Rimini

| 08:24 - 04 Giugno 2023

Archivio.

Due uomini ubriachi si sono feriti a colpi di bottiglie rotte in una violenta lite su Piazzale Cesare Battisti, di fronte a una folla di centinaia di persone. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, il 3 giugno. I due uomini stranieri erano conoscenti e hanno iniziato a litigare, passando poi alle maniere violente, colpendosi reciprocamente con i frammenti di vetro delle bottiglie. Nonostante le ferite non fossero gravi, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per pulire la strada dal sangue. I carabinieri sono giunti sul posto, ma nessuno dei due ha intenzione di presentare denuncia. Uno dei litiganti è stato trasportato in ospedale a causa del suo elevato tasso alcolico. Questo non è il primo episodio del genere che si verifica nella stessa area.