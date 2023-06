Baseball, San Marino domina gara3 contro Boogna (13-3)

Sport

Repubblica San Marino

| 08:10 - 04 Giugno 2023

Quevedo.

In gara3 a dominare è San Marino, che conduce per tutta la gara e fugge via definitivamente con un big inning da 8 punti al 4°. Nel 13-3 conclusivo il vincente è un sempre ottimo Quevedo, mentre in battuta hanno toccato valido in dieci: 5 con due valide e 5 con una.



LA CRONACA. Come accaduto 24 ore prima, ecco un nuovo fuoricampo da leadoff per Nathanael Batista, che scrive subito 1-0 e mette la gara sui binari migliori per San Marino. Bologna va vicino al pari al 3°, con Quevedo che se la cava su un ground rule double di Albert che lascia il corridore in terza (Seferina), anziché mandarlo a punto. Il partente chiude su Perez e permette all'attacco di allungare subito. Con un out, le basi sono riempite dalla valida interna di Angulo e dalle basi a Celli e Lino. A seguire il secondo doppio per regola della serata nel giro di dieci minuti: autore Leonora, che porta così a casa due punti per il 3-0. Per Ferrini c'è la base ball, con Lino che va a segnare il 4-0 dalla terza su lancio pazzo.



Al 4° San Marino chiude i conti con otto punti, frutto di sette valide, due basi ball e un errore difensivo. Batista e Celli due volte in base nella stessa ripresa, 13 gli uomini in battuta. È 12-0, con gara sostanzialmente conclusa ma con punteggio che continua a muoversi al 5° (quattro ball a Garbella a basi piene per il 13-0 automatico) e al 7° (Bologna ne segna tre su Peluso). Finisce 13-3.





Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA 13-3



BOLOGNA: Dobboletta ec (1/4), Helder 2b (2/3), Seferina ss (2/4), Albert (Monti 0/2) dh (1/2), Perez (Deotto 0/1) r (1/2), Gamberini 1b (0/3), Agretti (Fuzzi 0/2) 3b (0/1), Bertossi es (1/3), Dreni ed (0/3).



SAN MARINO: Batista (Garbella) ed (2/3), Angulo 2b (2/5), Celli ec (1/3), Lino (Rosales 1/1) r (1/3), Leonora 1b (2/4), Ferrini 3b (1/4), Pieternella (Lo. Di Raffaele 2/2) dh (0/2), Pulzetti ss (2/2), Di Fabio es (1/4).



BOLOGNA: 000 000 3 = 3 bv 8 e 1

SAN MARINO: 103 810 X = 13 bv 15 e 0



LANCIATORI: Molina (L) rl 2.2, bvc 5, bb 4, so 3, pgl 4; Civit (r) rl 1, bvc 6, bb 3, so 3, pgl 0; Robles (r) rl 1.1, bvc 3, bb 2, so 2, pgl 1; Cuomo (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Quevedo (W) rl 5, bvc 5, bb 2, so 5, pgl 0; Kourtis (r) rl 1, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0; Peluso (f) rl 1, bvc 3, bb 1, so 2, pgl 1.



NOTE: fuoricampo di Batista (1p. al 1°); doppi di Dobboletta (1), Helder (1), Albert (1), Celli (1) e Leonora (1).