Calcio RSM, San Giovanni: arrivano Azael e Augusto Garcia Rufer (ex Stella) Rinforzi per il centrocampo e l'attacco Riiconferma per otto giocatori

Sport Repubblica San Marino | 22:28 - 03 Giugno 2023 Augusto Garcia Rufer. Dopo la conferma di mister Marco Tognacci, che siederà sulla panchina del San Giovanni per la terza stagone consecutiva, inizia a prendere forma la rosa 2023/24. Il presidente Massimiliano Venturi e il direttore generale Fabio Giardi, di concerto con il tecnico hanno dapprima provveduto a una serie di conferme e poi piazzato i primi colpi di mercato. Ma andiamo con ordine.



LE CONFERME E IL PRIMO DOPPIO COLPO

Resteranno a difendere i colori del club rossonero il portiere sammarinese classe 2002 Andrea Conti, i difensori Giacomo Conti (sammarinese classe 1999), Stefano Sartini (2000) Andrea Bernacchia (2004) e Andrea Celli (1996) e i centrocampisti Francesco Boldrini (1995), Francesco Angelini (2003), e Massimiliano Morini (2004).



“L'obiettivo resta quello di ringiovanire sempre più una rosa che è già la più giovane del campionato e rimanere competitivi per giocarsi i playoff con quel lotto di squadre alla portata, considerato che sei-sette fanno oramai un altro campionato. Con il mister resta anche lo staff di cui siamo molto contenti: il suo vice Roberto Lisi e il preparatore dei portieri Andrea Antico. A queste conferme se ne aggiungeranno altre e intanto abbiamo perfezionato il tesseramento di due fratelli che hanno militato nella Stella Rimini, in Promozione: si tratta del centrocampista classe 2003 Azael Garcia Rufer e dell'attaccante classe 99 Augusto Garcia Rufer” spiega il presidente Massimiliano Venturi











