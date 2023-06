Riccione, a luglio per il Festival del Sole 15.000 presenze negli alberghi

Turismo

Riccione

17:32 - 03 Giugno 2023





Dal 2 al 7 luglio Riccione accoglierà sul suo lungomare la sedicesima edizione del Festival del Sole, l'evento di "Ginnastica per tutti" più grande di tutta l'Europa meridionale. 2.258 atleti, suddivisi in 89 squadre, invaderanno festosamente tutte le strade e le piazze di Riccione per esibirsi su tre diverse arene: Arena Sud in piazzale San Martino, Arena Giardini in viale Milano e Arena Roma in piazzale Roma.



Un Festival davvero internazionale, con 16 nazioni partecipanti provenienti da ogni parte del mondo: dal Canada al Giappone, passando per l'Inghilterra, la Germania, il Portogallo, il Belgio e la Svizzera. Non mancherà ovviamente l'Italia.



Si tratta di una manifestazione molto originale: non sono previste classifiche né vincitori, il premio è "solo" il piacere di esserci, di moltiplicare le proprie emozioni esibendosi di fronte ad una platea grandissima di appassionati e semplici curiosi.



Questa formula è molto in voga in diversi Paesi del mondo, in particolare nel Nord Europa e il Festival del Sole di Riccione è una rara occasione per poter assistere a questa manifestazione.



Si comincerà domenica 2 luglio alle 21:00 nell'Arena Roma con il Gran Galà di Apertura, dove sfileranno tutte le squadre una dopo l'altra e andrà in scena il fantastico spettacolo inaugurale di musica e danza. Nelle giornate seguenti prenderanno il via le numerose esibizioni di tutte le squadre, le performance pomeridiane inizieranno alle ore 17:30 e le esibizioni serali avranno luogo a partire dalle ore 21:00. Le mattine invece saranno dedicate agli allenamenti a cominciare dalle ore 8:30.



A tutti questi straordinari spettacoli il pubblico potrà accedervi gratuitamente e anche comodamente, vista la disponibilità di ben 4.500 posti a sedere previsti dall'organizzazione, in più sarà particolarmente piacevole spostarsi a piedi da una Arena all'altra perché si avrà modo di ammirare una ricca mostra fotografica che verrà allestita proprio lungo il percorso.



Una mostra che illustra le straordinarie edizioni passate che hanno decretato grandi successi di pubblico, raggiungendo lo scorso anno 54mila spettatori nei 6 giorni di manifestazione e 78 ore complessive di spettacolo.



Una perfetta macchina organizzativa azionata da uno staff di 60 organizzatori, che genera - oltre agli spettacoli - 15mila presenze, distribuite su circa 100 hotel del luogo, oltre a 2.300 abbonamenti ai mezzi pubblici e un indiscutibile benefit per tutte le attività del territorio.



Il Festival avrà il suo apice nella serata conclusiva del 7 luglio all'Arena Roma, dove la forza e l'entusiasmo di 2.258 atleti esploderanno in qualcosa di memorabile che darà il via a Riccione ai festeggiamenti della "Notte Rosa" con lo spettacolo dei Sakura Pink Night, l'incanto rosa del Giappone.