Superbike a Misano, gara 1 a Bautista. Ducati in giallo: Rinaldi secondo

Sport

Misano Adriatico

03 Giugno 2023

Rinaldi in giallo PH PETRANGELI SNAP SHOT.

La Ducati in giallo, come in alcuni dei momenti indimenticabili della sua storia quasi centenaria, domina il sabato all'Emilia-Romagna Round del WorldSBK. Alvaro Bautista ha vinto gara 1 e il romagnolo Michael Ruben Rinaldi è giunto secondo. Intorno a loro l'incredibile entusiasmo di un pubblico numerosissimo. Si viaggia verso le 70.000 presenze nel weekend.



C'è stato molto tricolore anche nelle altre gare: nella WSSP trionfo per Nicolò Bulega e dietro a lui Stefano Manzi e Federico Caricasulo, nella WSSP300 vittoria di Bruno Ieraci, vincente nel Yamaha R3 Euro Championship anche il 18enne Emiliano Ercolani, giovane talento misanese.



In mattinata l'annuncio a sorpresa di Ducati, che da oggi e per tutto il weekend scenderà in pista con le moto dalla livrea gialla, recuperando il colore storico che caratterizzò le moto di Borgo Panigale nei primi decenni. La livrea, disegnata da Aldo Drudi con la sua Drudi Performance, sarà riproposta ancora a settembre, al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Un annuncio che ovviamente ha scatenato la curiosità dei media e dei fans.



Nel weekend al Misano World Circuit Pirelli sta festeggiando 20 anni di collaborazione con il World Super Bike come fornitore unico di pneumatici per tutte le classi del Campionato Mondiale FIM Superbike.



Tantissimi grandi campioni del motorsport in paddock, fra questi Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Troy Bayliss, Max Biaggi, Troy Corser e Andrea Iannone con la compagna Elodie.



CAMPAGNA DAI DE GAS Su carene e caschi dei piloti in pista a MWC c'è il messaggio 'Emilia-Romagna dai de gas', iniziativa concertata da APT Servizi Emilia-Romagna e Misano World Circuit, condivisa con Dorna WSBK Organization e in vista di settembre coi promotori della MotoGP, che coinvolge il motorsport mondiale. La grafica è stata donata da Aldo Drudi, coinvolto nell'iniziativa, che con la sua Drudi Performance ha preparato il messaggio per sostenere le comunità alluvionate e stimolare azioni di solidarietà.



Oggi e domani in griglia un minuto di raccoglimento prima delle gare e sulla linea di partenza un cartello invita alle donazioni all'Agenzia di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna e tramite le riprese televisive rimbalzerà nel mondo. Analoga dicitura scorrerà sugli schermi durante la gara. Dalla cabina dello speaker sarà rivolto l'invito alla donazione agli oltre 65mila spettatori attesi, che troveranno al circuito i riferimenti per effettuarlo con l'indicazione dell'Iban dell'Agenzia regionale di Protezione civile.



ASTA BENEFICA Annunciata da Dorna World Super Bike Organization una nuova iniziativa: durante il Pirelli Emilia-Romagna Round team e piloti del WorldSBK doneranno cimeli autografati, che saranno messi all'asta poco dopo il round di Misano. L'asta proseguirà fino a metà luglio, includendo il Prometeon Italian Round che si terrà a Imola dal 14 al 16. I proventi dell'asta andranno ad aggiungersi al sostegno delle zone alluvionate. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario: Iban IT69G0200802435000104428964 - BIC/SWIFT: UNCRITM1OM0 - Riferimento: Alluvione Emilia Romagna