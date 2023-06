Sindaco Rimini: dopo Vasco la città è pronta per grandi eventi

Attualità

Rimini

| 17:25 - 03 Giugno 2023

I fan in visibilio durante il concerto di Vasco Rossi





La due giorni di Vasco Rossi, con il 'sound-check' dedicato giovedì ai 16.000 del suo fan-club e, ieri, la data 0 del nuovo tour davanti a 24.000 spettatori assiepati nello stadio 'Romeo Neri', mostra che "Rimini è pronta" a ospitare e gestire grandi eventi a partire dallo "storico arrivo della prima tappa del tour de France nel 2024". Ne è convinto il sindaco della città romagnola, Jamil Sadegholvaad che saluta con soddisfazione l'esito delle due giornate che hanno visto protagonista il rocker di Zocca. "Per prima cosa - osserva - voglio rivolgere un grande ringraziamento alla Polizia Locale. Un ringraziamento che estendo al Prefetto Rosa Maria Padovano, al Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro, alle forze dell'ordine, a tutto il personale dell'Amministrazione Comunale e alle persone che a vario titolo hanno dato il loro contributo all'organizzazione e alla gestione di un evento straordinario, in coincidenza per altro con il ponte festivo che ha aperto la stagione turistica e con la compresenza di altri appuntamenti di grande richiamo in riviera, da Riminiwellness al mondiale Superbike a Misano". A giudizio del primo cittadino riminese "al netto di qualche disagio inevitabile per iniziative di tale portata, il banco di prova può dirsi superato e la città ha dato dimostrazione di essere in grado, lavorando in sinergia, di essere pronta per accogliere una compresenza di grandi eventi, che si traducono in presenze turistiche, indotto economico, lavoro per un'intera filiera e in generale per tutto il territorio". Quindi, conclude Sadegholvaad, "siamo già al lavoro per accogliere al meglio lo storico arrivo della prima tappa del tour de France a Rimini nel 2024, ma siamo pronti a rilanciare, con l'obiettivo per i prossimi mesi e per il futuro di creare nuove occasioni di grande richiamo. Rimini è pronta".