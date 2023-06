Fa razzia di zainetti in spiaggia, poi mette a soqquadro la Questura: arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:50 - 03 Giugno 2023

Agente di Polizia in spiaggia a Rimini ARCHIVIO.





Nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 2 giugno) la Polizia ha arrestato un 21enne di nazionalità straniera, in seguito a un duplice furto in spiaggia a Rimini. I fatti sono avvenuti alle 18.20: i bagnanti hanno notato il giovane intenzionato a fare razzia di zainetti tra gli ombrelloni. Dopo averne rubati due, è stato però fermato dagli agenti della Volante, prontamente intervenuti. Una volta in Questura, ha dato in escandescenze, cercando addirittura di fuggire, dopo aver danneggiato alcuni arredi.



L'arresto del 21enne, residente nel Comune di Modena, è stato convalidato e nei confronti del ragazzo, responsabile di rapina impropria, è stato emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Rimini, con divieto di ritorno per 3 anni. Inoltre è indagato in relazione a quanto avvenuto in Questura: le ipotesi di reato sono il danneggiamento, l'evasione, la resistenza a pubblico ufficiale.