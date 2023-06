Segnalazione del lettore, ancora erba alta e incuria: questa volta in via Flaminia

Attualità

Rimini

| 14:31 - 03 Giugno 2023

Foto dal lettore.



Le tante piogge di maggio hanno dato un freno all'emergenza siccità. L'altro lato della medaglia è però la crescita dell'erba "selvaggia" e negli ultimi giorni sono numerose le segnalazioni di incuria di verde pubblico che ci hanno inviato i lettori al nostro numero Whatsapp. Nel caso di quest'ultima segnalazione, si tratta della via Flaminia a Rimini, il nostro lettore, residente nella zona, precisa: "per 20 anni i vicini hanno tagliato l'erba. Poi un giorno il Comune ha detto non potete farlo ora ci pensiamo noi non preoccuparevi! Ora i topi e le bisce ringraziano!"