Domenica in arrivo maltempo: allerta gialla per temporali

| 14:24 - 03 Giugno 2023

Allerta gialla per temporali sull'intera Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di domenica 4 giugno a quella di lunedì 5 giugno. A disporla l'Arpae e la Protezione Civile regionale che hanno assegnato un'allerta gialla per criticità idraulica alla pianura bolognese e alla costa e alla pianura romagnola e una per criticità idrogeologica alla collina romagnola, alla collina bolognese e alla collina emiliana centrale.



Domani, si legge nell'allerta, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, più probabili inizialmente in area appenninica che in giornata potranno interessare anche le aree di pianura con possibili effetti e danni associati". In particolare, viene sottolineato "nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. Inoltre, nelle aree interessate da temporali potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, ruscellamenti lungo i versanti e localizzati fenomeni franosi".





