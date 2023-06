Santarcangelo, due giorni di chiusura per un tratto di via Bargellona

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:28 - 03 Giugno 2023

Foto di repertorio.





A Santarcangelo resterà chiuso, da lunedì 5 a mercoledì 7 giugno, il tratto di via Bargellona, nei primi 15 metri dall'incrocio con via San Vito. Una chiusura disposta per consentire l'esecuzione di lavori sulla rete gas da parte di Adrigas.



L'intervento prenderà avvio alle ore 7 di lunedì per poi concludersi entro le 17,30 di mercoledì: per tutta la durata dei lavori l'area sarà inibita al traffico ma percorribile da bici e pedoni attraverso percorsi protetti. Ai frontisti e ai mezzi di soccorso sarà comunque garantita la possibilità di accedere alle abitazioni interessate dal cantiere. Via Bargellona sarà comunque raggiungibile tramite via Ronchi/Calancone o Padre Tosi.