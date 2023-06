Bellaria: a cena con Ron Moss, il celebre Ridge di Beautiful

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:19 - 03 Giugno 2023

Ridge ospite del ristorante Alice.





Una star internazionale ha cenato nei giorni scorsi al ristorante "Alice" di Bellaria. Dopo la cena offerta agli "Angeli del fango", il locale di via Alfonso Pinzon ha accolto l'attore statunitense Ron Moss, conosciuto al grande pubblico come il leggendario Ridge Forrester.



Impegnato sul territorio nella registrazione di alcune fiction, Ron Moss è stato protagonista per 25 anni della soap opera italiana più celebre di sempre - Beautiful - per cui ha girato ben 6.407 puntate.



Molto colpito dall'alluvione che ha devastato molti paesi della Romagna, Ridge si è congratulato personalmente con i gestori di "Alice" per lo spirito di solidarietà con cui la Romagna ha gestito questa emergenza.