Umberto Geri: da Capitano a Novafeltria a Tenente Colonnello e ora Cavaliere della Repubblica

Attualità

Novafeltria

| 12:21 - 03 Giugno 2023

Umberto Geri.



Conferita al Tenente Colonnello Umberto Geri l'onorificenza di cavaliere all'Ordine “al merito della Repubblica Italiana”.



La prestigiosa onorificenza a firma del Presidente della Repubblica è stata conferita al Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia, che ha competenza sulle Regioni Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia e ha alle dipendenze i NIL (Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro) ubicati nelle 24 province del territorio di competenza. Il Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo, nella cerimonia svoltasi ieri (venerdì 2 giugno) in Piazza Martiri, ha consegnato l'onorificenza.



IL CURRICULUM DEL TENENTE COLONNELLO GERI Il Tenente Colonnello Umberto Geri, Comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia, nato ad Ascoli Piceno, sposato, due figli, ha conseguito la Laurea in Ingegneria Chimica e la relativa Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere presso l'Università degli Studi di L'Aquila. Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo, ha conseguito il titolo di Istruttore Difesa NBC, presso la Scuola Interforze per la Difesa Nucleare Biologica e Chimica di Rieti.



Successivamente ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienza della Sicurezza Interna ed Esterna presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Ha frequentato il 37° Corso Applicativo per Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in Servizio Permanente Effettivo e il 31° Corso d'Istituto per Ufficiali RN dell'Arma dei Carabinieri, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Ha frequentato il corso di lingua inglese presso il Comando delle Scuole Carabinieri – Ufficio Lingue Estere conseguendo l'abilitazione JFLT.



Dopo aver prestato servizio, in qualità di Ufficiale Addetto e Comandante di Sezione, presso il Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) di Messina, ha ricoperto l'incarico di Comandante di Plotone Allievi Marescialli ed assistente della cattedra di Diritto Penale Militare presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.



Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano (AQ) ha partecipato alla missione fuori area in Kosovo “Joint Guardian”, al comando del distaccamento di Mitrovica inquadrato nel Reggimento Carabinieri MSU –KFOR.

Comandante della Compagnia Carabinieri di Novafeltria.

Prima dell'attuale incarico è stato Comandante del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità - NAS Carabinieri di Bologna.



Per il servizio prestato gli sono state conferite le seguenti onorificenze:

- la Medaglia Nato Kosovo;

- la Medaglia Nato per le operazioni condotte in Macedonia;

- la Medaglia Nato "Balcani", conferite dal Segretario Generale della Nato;

- la Medaglia commemorativa francese per le operazioni condotte nei territori della ex Yugoslavia, conferita dal Ministero della Difesa Francese;



- la Croce Commemorativa per il mantenimento della pace in Kosovo;

- la Medaglia d'Oro al merito di lungo Comando;

- la Croce di Argento per anzianità di servizio, conferite dal Ministero della Difesa.

- Nastrino Merito Covid-19 conferito dal Comando CC per la Tutela della Salute.



Inoltre è stato nominato Cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Cavaliere dell'Ordine Equestre di Sant'Agata della Repubblica di San Marino e cittadino onorario del Comune di Novafeltria.