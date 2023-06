Riccione, un incontro per analizzare il fenomeno delle baby gang

Attualità

Riccione

| 10:56 - 03 Giugno 2023

Martedì 6 giugno, dalle 9 alle 13, il Palazzo del Turismo di Riccione ospita l'incontro pubblico dal titolo "Sicurezza urbana e aggregazioni giovanili nello spazio pubblico: un nuovo folk devil?", dedicato al tema del disagio e della devianza giovanile, spesso al centro delle pagine di cronaca, un fenomeno complesso che non sempre può essere circoscritto a quello delle baby gang.



L'evento è organizzato dall'Ordine giornalisti e dalla Fondazione Giornalisti dell'Emilia-Romagna in collaborazione con l'Osservatorio sulla criminalità organizzata e per la diffusione di una cultura della legalità della provincia di Rimini. All'incontro partecipano Sara Bucci, Andrea Rossini, Rossella Selmini e Alessandro Bozzetti.



Il panico morale (in inglese Moral panic) è una forma di panico collettivo ingiustificato su una questione ritenuta da molte persone una minaccia o un pericolo. Tale fenomeno viene spesso causato da notizie più o meno distorte a scopo sensazionalistico dai vari media. Esso può derivare da un'esposizione sproporzionata di un fenomeno reale o fittizio. I panici morali dipingono spesso un diavolo popolare caricaturale o stereotipato su cui si sfogano le ansie e i problemi della comunità.



INTERVENTI



Si fa presto a parlare di baby gang: quanto conta la definizione e quali le parole giuste per raccontare un'emergenza che riguarda tutti?

Sara Bucci, Giornalista RTV San Marino



Baby gang, il racconto giornalistico tra cronaca e fenomeno sociale

Andrea Rossini, Giornalista Rai



Giovani, sicurezza, punitività: alcuni risultati dalle ricerche sulle bande giovanili in Emilia-Romagna

Rossella Selmini, Professoressa di criminologia Università di Bologna



Devianza giovanile e bande: rappresentazione mediatica e quantificazione del fenomeno

Alessandro Bozzetti, Ricercatore Dipartimento di Sociologia Università di Bologna