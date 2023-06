Rocca di Luna, conto alla rovescia per l'evento principe dell'estate di Montefiore Conca

Eventi

Montefiore Conca

03 Giugno 2023

Lo spettacolo pirotecnico di Rocca di Luna.





È partito il conto alla rovescia per la XXX edizione del Festival delle Arti - Rocca di Luna, evento 'principe' dell'estate di Montefiore Conca, in programma da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio.



Un weekend di musica, cultura, poesie, danze, incontri con gli autori, arte ed enogastronomia nelle vie dello storico borgo della Valconca e nella cornice della Rocca malatestiana del XIV secolo. In queste ore è stata svelata la grafica ufficiale che accompagnerà l'edizione 2023 dell'evento, organizzato dal Comune di Montefiore Conca in collaborazione con Destinazione Turistica Romagna.



Il disegno porta la firma dell'artista Roberto De Grandis, mentre il lavoro grafico è a cura di Valerio De Nicolò.



In attesa di conoscere il programma completo (che sarà svelato ufficialmente nei prossimi giorni), sono già stati confermati alcuni degli ospiti e degli appuntamenti della XXX edizione.



Rocca di Luna si aprirà venerdì 30 giugno nella sala Conferenze della Rocca Malatestiana, alle 19.00, con il saluto del sindaco Filippo Sica, a seguire il concerto di Mariapia Gobbi - Jazz Duet, un aperitivo per poi passare - alle 21.00 - alla tavola rotonda dal titolo "La Luna nella Cultura Educativa del Cibo", moderata da Marco Magi.



Sabato 1° luglio, il programma prevede una serie di interventi musicali che accompagneranno i visitatori, i turisti lungo le strade del Borgo. I musicisti prenderanno posto in vari angoli delle stradine. In programma c'è la possibilità di visitare la Chiesa di San Paolo Apostolo, a cura di Vittorio Vergani, accompagneranno le note del pianoforte suonate dalla pianista Josephine Gajtani. Mentre il duo Luca Tognacci, voce e Marcello Tosi al sax si faranno trovare nei pressi dell'entrata alla Rocca, altri momenti musicali verranno curati da i Naviganti, e da Manlio Santini e Graziano Giovanetti. Alle 18, nella sala Conferenza della Rocca, il professore Andrea Vitali, terrà una conferenza sulla "Arcana Luna: decoro della notte, madre della rugiada, ministra dell'umore".



Domenica 2 luglio spazio alla cultura con un ospite d'eccezione: alle 21.30 sarà di scena - nella cornice dell'Arena - Paolo Crepet che presenterà il suo ultimo libro “Prendetevi la Luna”.



La XXX edizione del Festival delle Arti - Rocca di Luna è a cura di Pasquale D'Alessio.