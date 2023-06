Talamello si immerge nelle atmosfere vintage: torna la festa anni '50

Eventi

Talamello

| 12:31 - 06 Giugno 2023

Talamello gremita per l'evento Welcome to the 50's.



Dopo tre anni di stop, a Talamello si registra una febbrile attesa per il ritorno della festa vintage, "Welcome to the 50's". L'appuntamento è previsto per sabato 10 giugno. I preparativi procedono spediti: la festa è organizzata dalla Pro Loco ed è patrocinata dal Comune. "I preparativi sono iniziati da gennaio - racconta Martina Giardi, tra le volontarie impegnate nell'organizzazione - e ovviamente nelle ultime settimane gli incontri si sono intensificati per preparare gli stand".



"Welcome to the 50's" è l'unica festa dell'Alta Valmarecchia dedicata ai fantastici anni '50. I partecipanti - nell'ultima edizione del 2019 furono circa 3000 - sono invitati a presentarsi in abiti vintage per contribuire alla speciale atmosfera "made in Usa". Ma il cibo servito negli stand, preparato dalla Pro Loco, avrà un cuore made in Alta Valmarecchia: gli hamburgher (anche per vegetariani) saranno preparati con prodotti a km0.



Il paese di Talamello si animerà quindi con stand gastronomici, mercativi vintage, l'iconica sfilata di moto Harley Davidson e auto d'epoca e non mancherà l'intrattenimento musicale, a cura di Charlie Rock. Dalle 17 nella piazzetta di Borgo Pini tornerà l'appuntamento con l'aperitivo in musica. E a seguire in piazza Garibaldi la musica dei The Good Fellas: otto dischi, la partecipazione a Umbria Jazz e al Summer Jamboree di Senigallia, la colonna sonora de "La leggenda di Al, John e Jack", film con Aldo, Giovanni e Giacomo: un ricco curriculum per una band che festeggia quest'anno i 30 anni di attività. A chiudere l'evento il dj set di Simone Magi, un'istituzione della consolle.



"Quest'anno abbiamo anche una novità per i più piccoli: un'area bimbi, tra Borgo Pini e la piazza, con truccabimbi e spettacolo di bolle di sapone", evidenziano gli organizzatori. Nota finale: Welcome to the 50's edizione 2023 (la quinta) è in programma nella serata della storica finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Per i calciofili...non mancherà il maxischermo per seguire l'ultimo appassionante capitolo della competizione di calcio più affascinante.



ric. gia.