Spettacolo Superbike a Misano, continua il dominio di Alvaro Bautista

Sport

Misano Adriatico

| 09:21 - 03 Giugno 2023

Michael Rinaldi PETRANGELI - SNAP SHOT.





Il sole bacia l'Emilia-Romagna Round del Pirelli WSBK e anche il folto pubblico ha cominciato a scaldarsi in vista delle sfide di oggi (sabato 3 giugno).



Nel WorldSBK continua il dominio di Alvaro Bautista e nel finale delle prove libere arriva anche il ruggito di Danilo Petrucci che finisce secondo. Terzo Rinaldi a completare la supremazia Ducati. Domani Superpole e gara 1. Nella WSSP sempre protagonista Niccolò Bulega, primo nella classifica generale e anche oggi il più veloce. Nella WSSP300 nelle libere c'è Samuel Di Sora davanti a tutti.



Ieri (venerdì 2 giugno) all'Emilia-Romagna Round hanno fatto visita il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'assessore al turismo Andrea Corsini, accolti dal sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, dal Presidente di FMI Giovanni Copioli e dai vertici di MWC. E' stata l'occasione per consolidare le strategie future sui grandi eventi del motorsport e rinvigorire tutte le azioni messe in campo nel weekend WorldSBK intitolato alla regione, a sostegno delle comunità colpite dall'alluvione.