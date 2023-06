Baseball, San Marino cade a Bologna: 4-3

Sport

Repubblica San Marino

| 09:19 - 03 Giugno 2023



In vantaggio da inizio gara, il San Marino Baseball subisce quattro punti al 5° e non riesce a portare a casa la vittoria. Bologna s'impone 4-3 al “Gianni Falchi”. Pitcher vincente Rivero, perdente Kourtis, salvezza per Robles.



LA CRONACA. Come nella serata precedente, è il leadoff della squadra in trasferta a centrare subito un fuoricampo. Questa volta tocca a Nathanael Batista, che va col solo-homer a sinistra che significa 1-0.



San Marino raddoppia al 2° grazie a Celli, che prima tocca una valida, poi nel turno di Ferrini ruba la seconda e nell'azione arriva a casa su due errori della difesa (2-0).



Sul monte sammarinese c'è un Hernandez che subisce qualche valida, ma che non fa entrare punti nei suoi 4 inning con 87 lanci.



Al 5° è la volta di Dimitri Kourtis e questa volta l'impatto non è felice. Il rilievo viene colpito da tutti gli uomini incontrati e il vantaggio sammarinese evapora in fretta. Inizia Dobboletta col doppio, lo segue Helder col singolo dell'1-2 e poi anche Seferina con un'altra valida. Albert va con la valida del 2-2, Perez con quella del 3-2 e nell'azione c'è il primo out sulle basi. Dopo le basi ball a Gamberini e Fuzzi c'è un nuovo cambio sul monte, con Baez a provare a frenare l'emorragia. Il terzo pitcher di serata concede prima la base ball che provoca automaticamente il 4-2, poi chiude l'inning.



Uno shock, dieci uomini nel box per Bologna con quattro punti segnati. La partita è ribaltata a poco dalla fine. Mancano due attacchi a San Marino. Nel primo, al 6°, non ci sono arrivi in base. Nel secondo, al 7°, Pulzetti guadagna la prima su base ball, ruba la seconda sul “K” a Epifano, va in terza sulla rimbalzante di Fabio e segna su palla mancata. Manca un out e Bologna lo completa, con Batista che finisce eliminato al volo in zona di foul. Bologna vince 4-3.



Il tabellino



UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA – SAN MARINO BASEBALL 4-3



SAN MARINO: Batista ed (2/4), Angulo 2b (0/3), Leonora 1b (0/3), Celli ec (1/3), Ferrini 3b (1/3), Pulzetti dh (0/2), Epifano ss (0/3), Di Fabio es (1/3).

BOLOGNA: Dobboletta ec (1/4), Helder 1b (1/4), Seferina ss (2/3), Albert (Bertossi 1/1) es (2/3), Perez r (2/4), Gamberini dh (0/2), Agretti (Fuzzi) 3b (1/2), Monti 2b (0/3), Dreni ed (1/2).



SAN MARINO: 110 000 1 = 3 bv 5 e 0

BOLOGNA: 000 040 0 = 4 bv 11 e 4



LANCIATORI: Hernandez (i) rl 4, bvc 5, bb 1, so 3, pgl 0; Kourtis (L) rl 0.1, bvc 5, bb 2, so 0, pgl 4; Baez (f) rl 1.2, bvc 1, bb 1, so 3, pgl 0; Rivero (W) rl 5, bvc 5, bb 0, so 3, pgl 1; Cuomo (r) rl 1, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 1; Robles (S) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0.



NOTE: fuoricampo di Batista (1p. al 1°); doppio di Dobboletta