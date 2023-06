2 maggio a Cattolica, alzabandiera in Piazzale Roosevelt e la consegna della Costituzione

Attualità

| 09:16 - 03 Giugno 2023

La consegna della Costituzione ai giovani cattolichini.





Cattolica ha vissuto ieri mattina (venerdì 2 giugno) un primo momento celebrativo per il 77° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. L'amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza ad intervenire, le associazioni e le scuole a partecipare con rappresentanze e gonfaloni, dalle ore 10:00 in Piazzale Roosevelt. Qui si è svolto il rito dell'alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro al Monumento alla Pace.



A seguire, il programma ha previsto il discorso della sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, e la lettura di alcuni princìpi fondamentali della Carta costituzionale italiana a cura dei giovani dell'associazione "Piazza Grande".



Nell'introdurre il suo intervento la sindaca ha subito voluto dedicare un pensiero ed un abbraccio ai comuni dell'Emilia-Romagna duramente colpiti dalla recente alluvione. Quindi ha ricordato le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi in visita tra la gente di quei territori: “Non siete soli. C'è un pericolo da evitare: la tentazione di abbandonarsi di arrendersi, che non fa parte della tradizione della Romagna”. "Nell'Italia di oggi, dove l'astensionismo aumenta di intensità ad ogni tornata elettorale, giova tornare con la memoria a quel 2 giugno del 1946, quando gli italiani riconquistano il diritto al voto dopo la parentesi buia della dittatura fascista. Il 2 giugno 1946 - ha ricordato Foronchi - si recò alle urne oltre l'89 per cento degli aventi diritto".



Quindi il passaggio sui Padri e Madri costituenti ed il valore di questa Carta. "L'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi - ha ricordato- l'ha definita una vera e propria Bibbia civile", ed ancora "la Costituzione va praticata, sperimentata sulla propria pelle come accadeva a Barbiana dove il priore don Lorenzo Milani non solo aveva appeso gli articoli nella scuola-canonica ma li traduceva in atti concreti".



Si è ripetuto anche quest'anno il momento di consegna delle copie della Costituzione della Repubblica Italiana ai giovani cittadini di Cattolica 17enni e 18enni. I ragazzi sono stati omaggiati anche di un biglietto da utilizzare per uno spettacolo della prossima stagione del Teatro della Regina, nella prospettiva di avvicinarli e fargli vivere da protagonisti i luoghi della cultura cittadina.



La celebrazione mattutina è stata accompagnata dalle esecuzioni del Corpo Bandistico di Gradara.