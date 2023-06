Rimini in delirio per Vasco Rossi: un concerto epico che resterà nella storia

Attualità

Rimini

| 07:29 - 03 Giugno 2023

Vasco a Rimini, un fermo immagine dal video postato sulla pagina di Vasco.

Vasco Rossi, il rocker di Zocca, ha fatto il suo atteso ritorno a Rimini dopo 27 anni. Il suo popolo, che lo ha atteso per quasi dieci giorni fuori dallo stadio Romeo Neri e dal Grand Hotel, si è riunito ieri sera (2 giugno) per il concerto che ha segnato l'inizio del tour "Vasco Live 2023". Circa 24.000 persone erano presenti all'interno dello stadio, ma l'intera città ha abbracciato l'artista: balconi affollati, case aperte per ospitare amici e conoscenti che hanno ascoltato il concerto dalle loro abitazioni. Vasco ha regalato un'energica performance e ha dimostrato ancora una volta il suo legame speciale con il pubblico riminese. L'evento è stato un grande successo e ha creato un'atmosfera festosa in tutta la città.