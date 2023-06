Assunzioni: Comune di Rimini alla ricerca di funzionari. Retribuzione di 1400 euro al mese

Attualità

07:16 - 03 Giugno 2023

Trecento laureati si preparano per il concorso pubblico indetto dal Comune di Rimini, che si terrà il 20 giugno. L'obiettivo è ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato come funzionari amministrativi, una posizione di alto livello nella pubblica amministrazione. Questo ruolo implica la preparazione di atti amministrativi conformi alla normativa, la gestione dei contratti d'appalto, la contabilità e la gestione del personale, la partecipazione alla redazione e al monitoraggio del bilancio, nonché la corretta gestione delle risorse finanziarie.



I partecipanti arriveranno da diverse parti d'Italia e includono giovani neo laureati, laureati più anziani e dipendenti comunali che mirano a una promozione interna. Il concorso prevede due prove scritte: un quiz a domanda e risposta chiusa e un tema o domande a risposta aperta. Le prove si svolgeranno a partire dalle 10 del 20 giugno presso il Palasport Flaminio. A settembre si terranno le prove orali. Il vincitore del concorso sarà assunto immediatamente a tempo indeterminato presso il Comune, mentre i candidati classificati dal secondo al sesto posto avranno la possibilità di essere assunti entro quattro o cinque mesi con lo stesso contratto.



Il Comune precisa che il neo assunto, come funzionario amministrativo di categoria D, riceverà uno stipendio annuo di 25.000 euro, corrispondenti a 1.900 euro lordi al mese (circa 1.350-1.400 euro netti) per tredici mensilità. Inoltre, potrebbe ricevere un premio di produttività di circa 1.000 euro se raggiunge gli obiettivi prefissati, oltre ad altre attività accessorie e ore di straordinario.



Il Comune di Rimini organizzerà anche altri due concorsi nei prossimi mesi. Uno sarà per cinque posti di ufficiale della polizia locale, richiedendo la laurea, mentre l'altro sarà per cinque posti di istruttore informatico, richiedendo il diploma. Nel frattempo, la Funzione pubblica della Cgil fornirà corsi di preparazione gratuiti per i propri iscritti.