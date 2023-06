Tennis Club Viserba pareggia 3-3 sui campi della corazzata Pavia

Sport

Rimini

| 02:03 - 03 Giugno 2023

Il Tennis Club Viserba stratta un importante pareggio per 3-3 a Pavia, contro la corazzata Amp nella 4° giornata del 5° girone del campionato di B1 maschile. Un pareggio che rilancia le ambizioni di alta classifica del team riminese, che ha avuto un Filippo Di Perna a mezzo servizio per un dolore al polso. Il match era fissato sul 2-2 dopo i singolari: da sottolineare la sontuosa vittoria, con tanto di positivo, per Alberto Bronzetti su Marco Brugnerotto e l'importante successo, anche qui con “positivo”, di Diego Zanni su Tommaso Cerchi. Da sottolineare per Pavia la vittoria del ravennate Alessandro Valletta su Luca Bartoli in una sorta di derby romagnolo. L'esito del confronto è stato affidato al doppio, con una vittoria per parte che ha sancito il pareggio definitivo.

I parziali: Alberto Bronzetti (2.3)-Marco Brugnerotto (2.1) 6-3, 6-0, Alessandro Valletta (2.6)-Luca Bartoli (2.5) 6-2, 6-3, Alexandre Maxim Chazal (2.1)-Manuel Mazza (2.1) 4-6, 6-1, 6-3, Diego Zanni (2.6)-Tommaso Cerchi (2.5) 3-6, 6-1, 6-3. Doppi: Brugnerotto-Chazal b. Mazza-Bronzetti 6-0, 6-3, Di Perna-Canini b. Valletta-Cerchi 6-3, 6-2.

Si torna in campo già domenica (dalle 10) nella 5° giornata con il Tc Viserba che vola in Sardegna per affrontare la Torres Tennis “E' Ambiente”. Viserba non torna a casa, da Milano si prende l'aereo per la Sardegna in cerca della prima vittoria stagionale, dopo una sconfitta e due pareggi. Ma non sarà facile perché la formazione isolana può contare sul 2.1 spagnolo Alberto Barroso Campos, sui 2.2 Valerio Perruzza ed il francese Baptiste Crepatte e sul 2.3 spagnolo Pol Toledo Bague, oltre che sui 2.6 Matteo Mura, Andrea Cherchi e lo spagnolo David Vega Hernandez.