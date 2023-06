Calcio, abbracci e commozione: il Bellaria 1972-1973 si è ritrovato dopo mezzo secolo

Sport

Bellaria Igea Marina

| 20:30 - 02 Giugno 2023

Abbracci, festa, un po' di commozione. Il Bellaria del campionato 1972-73 di serie D che perse lo spareggio con il Riccione allo stadio La Fiorita di Cesena, si è ritrovato al ristorante Capitan Bagati, già allora ritrovo della squadra.

Di quel glorioso Bellaria erano presenti Gianmaria Bianchi, figlio del presidente Giovanni Vulcano Bianchi, il vice presidente il novantenne Sandro Zamagni, l'allenatore Gastone Bean, il dirigente Roberto Giorgetti e i giocatori: Vasini, Zanzini, Gambin, Tolin, Bernardini, Rossi, Dioni, Rinieri, Barbieri, Amadori, Lanzetti, Giorgini, i fratelli Cecchini e Vorazzo, l'organizzatore Montanari, il vice presidente del Bellaria Calcio attuale Luca Zamagni, figlio di Sandro. C'era anche un "infiltrato", Alfiero Agostinelli, a quel tempo giocatore del Giulianova, avversario dl Bellaria in un'altra partita storica del calcio biancazzurro, un amico di tutti.

Una bellissima giornata in cui si son ritrovati dopo tanto tempo dei grandi uomini che 50 anni fa furono sconfitti da quello spareggio ma che oggi escono vincenti ritrovandosi tutti insieme come dei veri grandi amici dimostrando ancora una volta a distanza di tanto tempo di essere comunque un grande gruppo .