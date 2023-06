Rimini, partita la stagione balneare. Ristoranti: 'Tutto esaurito e doppi turni'

Attualità

Rimini

| 16:57 - 02 Giugno 2023





Oggi (venerdì 2 giugno) l'avvio ufficiale della stagione balneare lungo la Riviera romagnola e i turisti non mancano. "Magari un po' meno rispetto allo scorso anno, ma stanno arrivando. L'acqua qui da noi è pulita, la spiaggia è attrezzata e noi siamo prontissimi come sempre", dice Andrea Donati titolare dell'Altra Spiaggia numero 45 di Rimini. Il parco del mare, il nuovo lungomare riminese, è affollato di turisti e di residenti che hanno colto l'occasione per una passeggiata in bicicletta della splendida giornata con tempo bello e temperature estive a 26 gradi.



Tutto esaurito, addirittura, e doppi turni da ieri nei ristoranti sulla spiaggia per questo weekend che vede protagonista Vasco Rossi, che in totale per le due serate (ieri sera 20mila spettatori e stasera se ne attendono 24mila) porta allo Stadio migliaia di persone, la Fiera RiminiWelleness e la Superbike sul circuito di Misano Adriatico. La costa riminese, da Bellaria a Misano, è stata ripulita in tempi record dai detriti che l'avevano riempita dopo l'alluvione ed è pronta da giorni ad accogliere i turisti in piena sicurezza come hanno confermato le analisi Arpae.