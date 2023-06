DIRETTA TESTUALE Calcio semifinale Promozione: Reno - Novafeltria 0-0

Sport

Novafeltria

| 16:57 - 02 Giugno 2023

L'undici del Novafeltria (in gallery l'undici iniziale del Reno).



Reno - Novafeltria 0-0 (parziale)



RENO: Miserocchi, Gabelli, Giorgini, Tassinari, Innocenti, Bolognesi, Acunzo, Alberani, Rechichi, De Rose, Filippi M.

In panchina: Antonini, Renzi, Frati, Filippi F., Caroli, Cepa, Savelli, Francisconi.

Allenatore: Mariani.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Castellani, Rinaldi, Foschi, Semprini, Baldinini, Radici, Toromani, Vivo.

In panchina: Cappella, Ceccaroni, Bindi, Valdifiori, Angelini, Nguer, Giorgini, Fabbri, Alpino.

Allenatore: Giorgi.



ARBITRO: Grillo di Modena.

RETI:

AMMONITI: Castellani.

ESPULSI:



SAVIGNANO Semifinale dei playoff regionali a Savignano: il Novafeltria sfida il Reno, con fischio di inizio alle 16.30. Tre defezioni importanti per mister Giorgi: Collini, Amadei e Frihat. Spazio a Radici e al 2006 Semprini. In difesa c'è Rinaldi con Foschi.



Gara iniziata da cinque minuti, fasi di studio



15' Iniziativa di Baldinini sulla fascia, palla al limite dell'area a Toromani, il "piattone" del centrocampista è però impreciso.



19' Tiro da fuori area di Vivo che non va lontano dal bersaglio. Palla di poco alta. Ora meglio il Novafeltria, che alza il baricentro. Ma il Reno è ben disposto in campo e non concede spazi.



30' Il Novafeltria prova ancora a scardinare la porta avversaria da fuori area, ma il tiro di Toromani è fuori misura.



32' Angolo per il Reno, il cross trova il colpo di testa di Bolognesi che alza sopra la traversa.



42' Un disimpegno sbagliato di Soumahin innesca il tiro di Mattia Filippi, ma la conclusione è debole. Para Golinucci.



FINE PT Partita equilibrata, meglio il Novafeltria nella prima mezz'ora, poi il Reno è venuto fuori. Due squadre ben messe in campo, la partita è piacevole nonostante le occasioni non siano state numerose.