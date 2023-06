Novafeltria: scontro sulla Marecchiese, moto si incastra sotto camion

Cronaca

Novafeltria

| 14:48 - 02 Giugno 2023

Elisoccorso ARCHIVIO.



Incidente stradale questa mattina (venerdì 2 giugno) sulla strada Marecchiese a Novafeltria, all'altezza di Ca' del Vento. Intorno alle 11.15 una moto Augusta, per cause in corso d'accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto, ha sbattuto contro un camion. Il centauro, un giovane originario della provincia di Forlì, è stato sbalzato dalla sella ed è caduto sull'asfalto, riportando diversi traumi. La moto invece si è incastrata sotto il mezzo pesante e si è spezzata in due. La dinamica del sinistro faceva presagire il peggio, ma fortunatamente il peggio sembra scongiurato: il ferito è stato ricoverato con l'eliambulanza al Bufalini di Cesena ed è tenuto in stretta osservazione da parte del personale medico. Dopo l'incidente, sulla strada Marecchiese si sono segnalati forti rallentamenti in una giornata di traffico già intenso.