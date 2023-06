Riccione, gli oltre 200 bambini del San Lorenzo protagonisti della festa di fine anno

Sport

Riccione

| 13:19 - 02 Giugno 2023

L'assessore Simone Imola (al centro) con Alessandro Manzaroli (a sinistra) e Matteo Ortalli.





Una grande festa a coronamento di una stagione fantastica: è quella che si è tenuta ieri (giovedì 1 giugno) al campo di via Bergamo e ha visto protagonisti gli oltre 200 bambini del settore giovanile del San Lorenzo.



Una pomeriggio di calcio e divertimento seguito da una pizzata nel grande parco esterno offerta dalla società; una festa perfettamente organizzata dai tanti volontari presenti e dai due responsabili del settore giovanile Alessandro Manzaroli e Matteo Ortalli insieme a tutti gli allenatori che da settembre li affiancano sul campo".



"E' stata una giornata speciale per tutti noi – commentano Manzaroli e Ortalli – che ha chiuso in modo perfetto un anno ricco di soddisfazioni".



Soddisfazioni che arrivano dai numeri in crescita esponenziale ma non solo. "A luglio abbiamo dato avvio ad un progetto nuovo con la voglia di creare un qualcosa di speciale, un settore giovanile dove il calcio fosse solo il punto nevralgico intorno al quale ruotassero iniziative, amicizie, aggregazione, insomma una grande famiglia".



La festa di oggi e questa prima stagione ci dicono che siamo sulla strada giusta – commentano i due responsabili – ma quello che più ci rende orgogliosi è il sostegno e il supporto avuto dalle famiglie, questo ci ha permesso dar vita al progetto come immaginavamo noi: i bambini al centro di un ambiente sano e giocoso senza tralasciare l'aspetto tecnico e la salute dei ragazzi".



La festa sui due campi di via Bergamo ha visto i ragazzi del settore giovanile (dal 2010 al 2017) sfidarsi in mini tornei divisi per età sotto gli occhi attenti dello staff tecnico, dei genitori presenti sulle tribune e dell'Assessore allo Sport Simone Imola che ha portato il saluto dell'Amministrazione: "Faccio i complimenti agli amici del San Lorenzo per questa meravigliosa iniziativa. Lo sport è un valore fondamentale per la crescita di questi ragazzi e vedere tanti bambini stare assieme e divertirsi è veramente meraviglioso".



Dopo le partite e la doccia i ragazzi si sono radunati nel parco per una grande pizzata tutti insieme offerta dalla società e servita dai tanti volontari che quotidianamente si adoperano nel centro di via Bergamo e a seguire i dolci preparati dalle famiglie dei ragazzi.



La festa ha chiuso la stagione calcistica regolare ma il nuovo progetto messo in campo prevede che anche durante l'estate non manchino le iniziative rivolte a ragazzi e famiglie.



Il 12 giugno inizierà infatti il Sanlo Summer Camp, il centro estivo dedicato a tutti i bambini/ragazzi (anche non iscritti a calcio) dai 6 ai 12 anni.



Non sarà un semplice centro estivo ma avrà una forte impronta ludico/sportiva con l'obiettivo di far praticare attività fisica, giocare e divertire i partecipanti seguiti dai mister del San Lorenzo e da istruttori qualificati.



Sempre il 12 giugno cominceranno gli allenamenti di "Calcio d'estate", due appuntamenti a settimana (lunedì e mercoledì) con focus su tecnica e motoria curati da Manzaroli ed Ortalli.



Oltre a queste iniziative il San Lorenzo proporrà due diverse vacanze sportive rivolte ai suoi iscritti ma non solo: a Brentonico TN (15-20 giugno) per i 2010-11-12, a Valbonella (10-16 luglio) per i 2013-14-15. Saranno due esperienze sportive e formative dove si giocherà a calcio, si faranno escursioni e passeggiate e si praticheranno altre attività insieme agli allenatori del San Lorenzo.