Fuorisalone di Rimini Wellness, in 9 lidi di Bellariva sport e beneficenza protagonisti

13:10 - 02 Giugno 2023





Sabato 3 giugno nei 9 lidi del gruppo Marea Rimini Spiagge si potranno provare gratuitamente alcune tra le discipline sportive più di tendenza.



Gli appuntamenti di sabato rientrano nel circuito RiminiWellnessOff, il Fuorisalone del Rimini Wellness.



La giornata si concluderà presso il Ristorante Kalura, al Bagno 93 di Marea Spiagge, con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti e accompagnato dalla musica della Alibi Rock Band.



A guidare le sessioni sportive del pomeriggio saranno alcuni volti noti dello sport tra i quali, Sergio Daluiso Raganati, titolare della Palestra Miagym di Rimini, partner dell'evento.



"Con il nostro Open Day Speciale Rimini Wellness ci piacerebbe creare un connubio speciale tra benessere e divertimento che, nel contesto spiaggia, possa offrire il massimo dei benefici e soddisfare le varie esigenze di riminesi e turisti. Desideriamo inoltre cavalcare l'ondata di energia e positività di questa kermesse, per portare avanti la campagna curata da Agraphic Design, Marea per la Romagna i cui obiettivi sono aiutare un asilo nido di Cesena e diffondere messaggi di supporto a tutte le zone colpite dall'alluvione. Acquistando infatti un bracciale con inciso un modo di dire romagnolo e realizzato da Brand Gioielli, si potrà aiutare la ripresa dell'Asilo Nido L'Isola di Peter Pan, al quale andrà tutto il ricavato ottenuto dalla vendita dei braccialetti", spiegano gli organizzatori.



Si uniranno, con un'azione solidale, anche l'Alibi Rock Band, raccogliendo fondi per i paesi colpiti dall'alluvione con la Croce Rossa Comitato Rimini, durante il loro concerto.



Programma attività gratuite a Marea Rimini Spiagge il 3 giugno



16 – 17 Handstand e Flexibility con Alessandro Giorgi

17 – 18 e 18.30 – 19.30 Danza Aerea No Gravity Yoga con Anna Prezioso

18 – 19 Military Cicuit con Sergio Daluiso Raganati

18.30 – 19.30 Group Cycling con Riccardo Moretti

18.30 – 19.30 Camminata Metabolica Luciano Cappelli



Marea Rimini Spiagge è a Bellariva di Rimini e comprende i bagni: 86 A, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95.