Disegna le foto simbolo dell'alluvione e le mette in vendita a scopo benefico

| 12:43 - 02 Giugno 2023

Elena Raimondi.



La disegnatrice cesenate Elena Raimondi, che recentemente è stata protagonista dell'esposizione "Le donne che hanno cambiato la storia", disegni dedicati a dodici donne che hanno avuto un ruolo significativo nella storia e nella società, mette in vendita alcune sue illustrazioni per aiutare le popolazioni alluvionate.



Sono nove disegni significativi, perché riproducono foto che hanno testimoniato la grave emergenza vissuta dalla Romagna a metà maggio. Elena ha deciso così di mettere in vendita i disegni, realizzati con pennarelli neri ed acrilici, devolvendo interamente il ricavato alle specifiche raccolte fondi a favore delle comunità colpite. È possibile contattare l'autrice per informazioni alla e-mail re.popart@libero.it.



"In questo momento così difficile per la mia Emilia Romagna tutti noi abbiamo contribuito ad aiutarci reciprocamente, in qualsiasi modo, poi gli aiuti sono arrivati da tutta Italia e non solo", racconta l'illustratrice. "Non potevo essere indifferente - prosegue - e ho deciso di rappresentare istantanee di questa alluvione, persone che hanno vissuto e aiutato gli alluvionati, in romagnoli Chi Burdél de Paciùg".